FIFA stelt deadline om akkoord te gaan met investeringsplan

LONDEN (ANP/AFP) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn leden ieder 40 miljoen dollar (ruim 35 miljoen euro) in het vooruitzicht gesteld als ze akkoord gaan met het plan om een deel van de commerciële rechten van de toekomstige WK's te verkopen. De nationale bonden moeten wel uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de leden in een brief gemeld dat in totaal 10 miljard dollar vrijkomt als ze akkoord gaan met de plannen, meldt de Britse krant The Times, die de brief heeft ingezien. "Kies je ervoor om hiermee in te stemmen, dan komt per 1 januari een pakket van 10 miljard dollar beschikbaar, ter inleiding van de volgende fase van onze gezamenlijke reis. Kies je ervoor de status quo te behouden en het voorstel te verwerpen, dan hebben we nog altijd onze geplande uitbreiding van het Forward-programma van 2,7 miljard dollar, zoals eerder gepresenteerd."

Bronnen hebben de woorden van Infantino tegen de Britse krant "pure omkoping" genoemd.