Fortuna Sittard haalt verdediger Guth terug uit Argentinië

SITTARD (ANP) - Verdediger Rodrigo Guth keert terug bij Fortuna Sittard. De 25-jarige Braziliaan tekende een contract voor één seizoen bij de club uit Limburg, die hij vorig jaar verruilde voor het Argentijnse Atlético Talleres.

"Hij kent de club en weet wat er gevraagd wordt bij Fortuna", zei technisch directeur Joris Mathijsen op de clubsite. "Met zijn ervaring, persoonlijkheid en kwaliteiten voegt hij direct iets toe aan onze selectie. Bovendien weten wij wat we aan elkaar hebben. We zijn dan ook zeer tevreden dat Rodrigo opnieuw voor Fortuna heeft gekozen."

Guth speelde drie seizoenen voor Fortuna en kwam tot 104 wedstrijden voor de club. Hij stond eerder onder contract bij het Italiaanse Atalanta en speelde ook een seizoen op huurbasis voor NEC.