Fortuna ten koste van Sparta door in KNVB-beker na penalty's

ROTTERDAM (ANP) - Sparta Rotterdam is in de eerste ronde van de KNVB-beker in eigen huis uitgeschakeld door Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Danny Buijs bleek op Het Kasteel de betere na strafschoppen, na een stand van 2-2 na reguliere speeltijd en verlenging.

Milan Zonneveld bracht Sparta nog op een voorsprong. Op aangeven van Isaac Babadi kopte hij na een kwartier raak: 1-0. Fortuna, op dit moment de opvallende nummer 6 van de Eredivisie, was via spits Lequincio Zeefuik een aantal keer gevaarlijk maar kwam in de eerste helft nog niet tot scoren.

Na rust lukte dat wel. Kristoffer Peterson nam de bal vanuit de lucht op zijn slof en schoot in de 62e minuut hard raak: 1-1. Kort daarna bracht Zeefuik de ploeg uit Sittard op voorsprong met een bal over Sparta-doelman Filip Bednarek (1-2). Zonneveld kopte in de 90e minuut de gelijkmaker (2-2) binnen voor de nummer 14 van de Eredivisie en sleepte er een verlenging uit, waarin niet meer werd gescoord.

In de strafschoppenserie kwam het aan op de vijfde nemer. Voor Sparta was dat Andrej Kostić, wiens eerste poging raak was maar over moest. In tweede instantie miste hij, waardoor Fortuna won.