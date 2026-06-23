Frankrijk verslaat Irak, duel twee uur onderbroken door noodweer

PHILADELPHIA (ANP) - Frankrijk staat na twee overwinningen in de zestiende finales van het WK voetbal. De wereldkampioen van 1998 en 2018 versloeg Irak (3-0), na een zege in het eerste duel op Senegal (3-1).

Kylian Mbappé maakte zijn derde en vierde treffer op dit WK. Ousmane Dembélé tekende voor de 3-0, op aangeven van Michael Olise. Frankrijk heeft zoveel goede aanvallers dat Rayan Cherki (Manchester City) en Désiré Doué (Paris Saint-Germain) als invallers in het veld kwamen.

De tweede helft begon twee uur later in Philadelphia omdat het onweerde in de buurt van het stadion. De toeschouwers op de onoverdekte tribunes moesten hun plek verlaten.

Mbappé maakte in de veertiende minuut met zijn linkervoet de openingstreffer en scoorde in de 54e minuut opnieuw. De spits bekroonde zijn honderdste interland met zijn 59e en 60e treffer voor zijn nationale ploeg. Hij maakte zijn vijftiende en zestiende treffer op een WK. Lionel Messi mag zich na twee treffers tegen Oostenrijk (2-0) met achttien doelpunten WK-topscorer aller tijden noemen.

Middenvelder Zidane Iqbal van FC Utrecht verscheen aan de aftrap voor Irak, dat eerder op dit WK van Noorwegen verloor (4-1). Didier Deschamps wijzigde zijn basisploeg van het duel met Senegal op drie posities. Lucas Digne, Manu Koné en Bradley Barcola nemen de plaatsen in van Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni en Doué.

De 27-jarige Mbappé is met honderd interlands de nummer 10 op de ranglijst van Franse recordinternationals. Doelman Hugo Lloris (145) heeft de meeste interlands voor Frankrijk afgewerkt.