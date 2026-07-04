PHILADELPHIA (ANP) - Frankrijk speelt donderdag (22.00 uur Nederlandse tijd) in de kwartfinales van het WK voetbal in Boston tegen Marokko. Het elftal van bondscoach Didier Deschamps won in de nacht van zaterdag op zondag in de achtste finales van Paraguay met 1-0. De Franse spits Kylian Mbappé besliste het duel in Philadelphia twintig minuten voor tijd met een rake strafschop.

De wedstrijd begon op 4 juli feestelijk met de viering van 250 jaar onafhankelijkheid in de stad waar de verklaring in 1776 werd aangenomen en werd getekend. Het duel vond bij circa 40 graden Celsius onder zware omstandigheden plaats. Het Philadelphia Stadium is niet overdekt en tienduizenden fans hadden net als de spelers last van de zon.

Frankrijk had in de eerste helft moeite met het verdedigend spelende Paraguay. De Franse aanvaller Barcola kreeg in de negentiende minuut een gele kaart nadat hij doorhaalde op Juan José Cáceres. Na ruim een half uur spelen kreeg Frankrijk pas de eerste kans via Mbappé, maar hij slaagde er niet in op het doel te koppen.

In de tweede helft voerde Frankrijk de druk op het doel van Paraguay verder op. Na ingrijpen van de VAR kreeg Frankrijk in de 70e minuut een strafschop na een overtreding van Diego Gómez op invaller Désiré Doué. Mbappé maakte vanaf elf meter zijn zevende doelpunt op dit WK. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met de Argentijn Lionel Messi. Mbappé miste in blessuretijd nog twee grote mogelijkheden.

Frankrijk doet voor de zeventiende keer mee aan het WK. 'Les Bleus' werden in 1998 en in 2018 wereldkampioen. Op het vorige WK in Qatar verloren de Fransen de finale na strafschoppen van Argentinië. Paraguay speelde negen keer op een WK. De Zuid-Amerikanen stonden één keer in de kwartfinales. Daarin verloren ze op het WK van 1998 in en tegen Frankrijk.