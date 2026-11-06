PARIJS (ANP) - Frankrijk moet het in de Nations League stellen zonder Ousmane Dembélé. De aanvaller van Paris Saint-Germain is nog altijd geblesseerd aan zijn hamstring en is vrijdag niet opgenomen in de selectie van bondscoach Zinédine Zidane. Aanvoerder Kylian Mbappé, die de vorige interlandperiode grotendeels miste vanwege een blessure, is wel weer beschikbaar voor het nationale elftal.

Ook middenvelder Aurélien Tchouaméni en verdediger Ibrahima Konaté, teamgenoten van Mbappé bij Real Madrid, zijn weer fit en zitten bij de selectie van Zidane. Frankrijk staat na vier wedstrijden eerste in groep 1 van de A-divisie van de Nations League met 10 punten, gevolgd door Italië (7 punten) en België (6 punten). Donderdag 12 november speelt Frankrijk in Milaan tegen Italië. Zondag 15 november speelt het land thuis tegen Turkije.