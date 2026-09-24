Franse bondscoach Zidane ziet Konaté geblesseerd afhaken

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES (ANP/AFP) - Bondscoach Zinedine Zidane van Frankrijk moet het vrijdagavond in het Nations League-duel met Turkije zonder Ibrahima Konaté stellen. De 27-jarige verdediger van Real Madrid heeft last van een knieblessure. De 20-jarige Leny Yoro van Manchester United is opgeroepen als vervanger.

"Ibrahima Konaté voelde pijn in zijn knie tijdens de training en onderging woensdag een MRI-scan. Hij heeft een lichte verstuiking van zijn rechterknie", meldt de Franse staf. "Na goed overleg tussen de artsen van de Franse nationale ploeg en Real Madrid, is hij donderdag weer beschikbaar voor zijn club."

Zidane debuteert vrijdag als bondscoach van Frankrijk, een functie die hij deze zomer overnam van Didier Deschamps, die sinds 2012 de leiding had. Na de wedstrijd in Turkije spelen de Fransen deze interlandperiode nog twee keer tegen België en een keer tegen Italië.