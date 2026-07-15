Franse voetbalster Diani van Lyon naar London City Lionesses

LONDEN (ANP) - De Franse voetbalster Kadidiatou Diani heeft de overstap gemaakt van OL Lyonnes naar London City Lionesses. Dat maakte haar nieuwe Engelse club woensdag bekend. De 31-jarige aanvalster van het Franse nationale elftal heeft voor drie jaar getekend bij de Engelse professionele vrouwenvoetbalclub die uitkomt in de Women's Super League (WSL).
Diani speelde drie seizoenen in Lyon, daarvoor was ze lange tijd speelster van Paris Saint-Germain. Ze speelde 126 interlands voor Frankrijk en scoorde daarin 32 keer.
De Londense club, die in handen is van de Amerikaanse zakenvrouw Michele Kang, versterkte zich eerder deze zomer al met de Spaanse tweevoudig Ballon d'Or-winnares Alèxia Putellas. Ook Zweeds international Kosovare Asllani en Duits international Nicole Anyomi maakten de overstap naar de Lionesses. In het debuutseizoen in de WSL werd de club afgelopen seizoen zesde.