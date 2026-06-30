Gakpo zet Oranje met derde WK-treffer op voorsprong tegen Marokko

GUADALUPE (ANP) - Cody Gakpo heeft het Nederlands elftal in de zestiende finale van het wereldkampioenschap voetbal op voorsprong gezet tegen Marokko. De aanvaller van Liverpool opende in het Monterrey Stadium in Guadalupe in de 72e minuut de score.

Gakpo scoorde op aangeven van Crysencio Summerville, die na een lange sprint onderuitging na een duel met een Marokkaanse verdediger en de bal nog net opzij kon tikken. Invaller Wout Weghorst stuurde Summerville met een kopbal de diepte in.

Het is voor Gakpo zijn derde doelpunt dit WK. Daarmee is hij bij Oranje topscorer samen met Brian Brobbey, die ook drie keer doel trof.