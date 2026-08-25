Geen Feyenoord-supporters bij NEC bij uitblijven aanhoudingen

NIJMEGEN (ANP) - Als er geen verdachten worden aangehouden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur, dan zijn Feyenoord-supporters niet welkom in Nijmegen wanneer de Rotterdamse club tegen NEC speelt. Dat heeft de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, gezegd bij WNL-talkshow Goedenavond Nederland.

"Als begin volgende week niet helder is of er daders worden opgepakt, dan moeten Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten", zegt Bruls. De wedstrijd tegen NEC staat gepland op zaterdag 5 september en is tevens de eerstvolgende uitwedstrijd voor de Rotterdamse ploeg. Als er niemand wordt aangehouden, redeneert hij, zouden "de gasten die dit hebben gedaan dan gewoon over twee weken naar het voetbal kunnen komen kijken." Ook vindt hij het moreel gezien niet juist: "Hoe leg je dat uit aan een 9-jarige? Dat je zoiets kunt doen en dan gewoon door kan gaan?"

Tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen zondag gooiden fans van Feyenoord vuurwerk naar supporters van de club uit Leeuwarden, waarbij zeven mensen gewond raakten. De politie meldde dinsdag dat er nog niemand is aangehouden, maar dat ze aan de hand van beelden achter de identiteit van de daders proberen te komen.

Bruls ziet liever dat de verantwoordelijken voor wangedrag worden opgepakt. Maar volgens hem is het nodig dat "collectiever wordt opgetreden" om de grote hoeveelheden vuurwerk tegen te gaan. "Het eerste wat je moet doen, is natuurlijk de daders pakken. Als dat lukt, is dat het beste. Maar als dat niet lukt, dan moet je ook durven zeggen dat ze de volgende keren niet welkom zijn."

Minister van Justitie David van Weel was ook te gast in het programma. Hij vindt dat er bij binnenkomst veel beter gecontroleerd moet worden, vooral kijkend naar de grote hoeveelheden die soms tijdens voetbalwedstrijden worden afgestoken. "Het is gewoon een half oorlogsarsenaal dat hier wordt afgestoken", aldus Van Weel, die reageert op de beelden van vuurwerkgooiende supporters tijdens het duel van afgelopen zondag.

Van Weel zegt dat hij maandag een rapport heeft ontvangen over vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden. Daaruit zou zijn gebleken dat er sinds 2018 amper verbetering is geweest in de aanpak hiervan. De minister gaat over twee weken weer in gesprek met de KNVB. "Ik hoop dat we dan met creatieve manieren komen om te zorgen dat we dit niet meer zien."