Gepromoveerd Monza trekt vaak ontslagen trainer Jurić aan

MONZA (ANP) - De naar de Serie A gepromoveerde club Monza heeft de Kroaat Ivan Jurić aangesteld als trainer. Hij is de opvolger van de Italiaan Paolo Bianco, die ondanks de promotie naar de hoogste voetbaldivisie in Italië geen contractverlenging kreeg. Jurić heeft getekend tot 2028, meldt de club.

De Kroaat trainde eerder AS Roma en Atalanta in de Serie A, maar hij werd bij beide clubs al vrij snel ontslagen. In 2025 kon hij Southampton niet behoeden voor degradatie uit de Premier League. De Engelse club ontsloeg hem de dag na de degradatie.