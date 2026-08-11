SALZBURG (ANP) - Omar Artan, de scheidsrechter die voor het afgelopen WK voetbal de toegang tot de VS werd geweigerd vanwege vermeende banden met leden van terroristische organisaties, is trots om woensdag de UEFA Super Cup te fluiten. Dat zei de Somaliër op de website van de Europese voetbalbond UEFA.

Artan was een van de 52 scheidsrechters die de FIFA had aangewezen voor het WK, maar mocht de VS niet in en kwam daardoor niet in actie. Op de site van de UEFA keek de arbiter die vorig jaar door de Afrikaanse voetbalbond werd verkozen tot scheidsrechter van het jaar, terug op een "moeilijke periode".

"Veel mensen hebben medelijden met me, want als iemand ergens jarenlang voor werkt, en het dan niet kan doen, is dat erg frustrerend", zei hij doelend op zijn droom om op een WK te mogen fluiten.

"Ik heb geluk gehad, maar ik heb er hard voor gewerkt om hier te komen en ik ben er erg trots op", vertelde Artan over de Super Cup die hem na de WK-teleurstelling door de UEFA werd toegewezen.