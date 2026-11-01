LEEUWARDEN (ANP) - Go Ahead Eagles heeft de eerste daders in beeld die zaterdagavond vuurwerk hebben afgestoken tijdens het uitduel in de Eredivisie met SC Cambuur. Dat laat de club uit Deventer zondag op de eigen site weten in een schriftelijke verklaring.

Het duel werd in Leeuwarden in de 82e minuut bij een stand van 4-0 voor de thuisploeg definitief gestaakt na vuurwerk uit het uitvak met Go Ahead-supporters. De KNVB besloot, in overleg met de clubs, het duel gezien de stand en de resterende speeltijd niet uit te spelen.

"Go Ahead gaat er alles aan doen om de daders op te sporen en maatregelen tegen hen te nemen", zegt de club. Go Ahead zegt ook afstand te nemen van "de misdragingen van de eigen supporters".