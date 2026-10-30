Godts scoort weer voor winnende koploper Paris Saint-Germain

LE HAVRE (ANP) - Mika Godts heeft opnieuw gescoord voor Paris Saint-Germain. De oud-speler van Ajax deed dat vrijdag in de uitwedstrijd tegen Le Havre, die de club uit Parijs met 5-1 won.

Op aangeven van Achraf Hakimi schoot Godts in de 26e minuut van dichtbij de 1-1 binnen. Hakimi nam zelf liefst drie treffers van Paris Saint-Germain voor zijn rekening. Senny Mayulu scoorde ook voor het elftal van trainer Luis Enrique.

Godts maakte maandag in het thuisduel met Olympique Lyon (2-0) zijn eerste doelpunt voor Paris Saint-Germain, dat na negen competitiewedstrijden 20 punten heeft en aan kop gaat in de Ligue 1.

Ook in de Champions League is Paris Saint-Germain na drie speelronden de koploper. Dinsdag wacht voor de titelhouder een uitwedstrijd tegen Villarreal.