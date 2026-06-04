MEXICO-STAD (ANP/DPA) - Een week voor de openingsceremonie van het WK voetbal in het legendarische Azteca-stadion in Mexico-Stad wordt de Mexicaanse hoofdstad geteisterd door een golf van protesten. "Als er geen oplossing komt, rolt de bal niet", waarschuwen stakende leraren, die beelden van voetballers op de Paseo de la Reforma hebben omvergeworpen en straten blokkeren.

Familieleden van de ongeveer 130.000 vermisten in Mexico plannen ook protesten en wegblokkades, evenals boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze willen de internationale aandacht die het WK genereert gebruiken om hun eisen kenbaar te maken.

In mede-gastland Mexico worden in totaal dertien van de 104 wedstrijden van het WK, dat gezamenlijk met de Verenigde Staten en Canada wordt georganiseerd, gespeeld. Rond de stadions in Mexico-Stad, Monterrey en Guadalajara zijn demonstraties gepland.

In februari leidden gewelddadige confrontaties na de arrestatie en dood van een leider van een drugskartel tot bezorgdheid over de veiligheid tijdens het WK in Mexico. Ongeveer zeventig mensen kwamen daarbij om het leven.