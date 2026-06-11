ORLANDO (ANP) - Anthony Gordon heeft Engeland naar een ruime oefenzege geleid tegen Costa Rica, een dag voor de start van het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In Orlando won het team van bondscoach Thomas Tuchel met 3-0.

Engeland begon de wedstrijd in Orlando met een uur vertraging door hevige regen. Gordon stelde in de eerste helft Declan Rice in staat het openingsdoelpunt te maken. In de tweede helft nam de van Newcastle United overgenomen Barcelona-speler zelf uit een strafschop de tweede treffer voor zijn rekening. Ollie Watkins bepaalde de eindstand met de derde Engelse treffer.

Engeland begint het WK op 17 juni met de groepswedstrijd tegen Kroatië. Daarna volgen de duels met Ghana en Panama.