Gözübüyük fluit strijd om Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ

ZEIST (ANP) - Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt op zondag 2 augustus om 18.00 uur gespeeld in het Eindhovense Philips Stadion.

Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal leidt. In 2016 was hij scheidsrechter bij Feyenoord - PSV (0-1). Twee jaar later had hij de leiding over PSV - Feyenoord. Dat duel eindigde in 0-0, waarna Feyenoord de Johan Cruijff Schaal na strafschoppen veroverde.

De ontmoeting tussen PSV en AZ is de dertigste editie van de Johan Cruijff Schaal.