SEATTLE (ANP) - De Senegalese voetballer Pape Gueye heeft na het verlies tegen België (3-2) in de zestiende finales van het WK voetbal aangekondigd een pauze te nemen van de nationale ploeg "zolang deze technische staf aanblijft". Dat schrijft de 27-jarige middenvelder van het Spaanse Villarreal op Instagram.

"Ik kom later nog terug om iets te zeggen over de uitschakeling, maar ik kondig vandaag aan dat zolang deze technische staf aanblijft, ik een pauze neem bij de nationale selectie", aldus Gueye, die in de groepsfase twee keer trefzeker was voor zijn land.

Senegal kwam in het Seattle Stadium op een 2-0-voorsprong, maar verloor de wedstrijd in de knock-outfase na een benutte strafschop van Youri Tielemans namens België in de extra tijd van de verlenging.