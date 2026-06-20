Güler biedt excuses aan voor uitschakeling Turkije

SANTA CLARA (ANP) - Buitenspeler Arda Güler baalt ervan dat hij met Turkije al na twee wedstrijden is uitgeschakeld op het WK. Turkije verloor in de nacht van vrijdag op zaterdag met 1-0 van Paraguay. Het elftal van bondscoach Vincenzo Montella verloor eerder al van Australië (0-2) en is daardoor met nog één wedstrijd te gaan al uitgeschakeld in groep D.

"We zijn ontzettend teleurgesteld en verdrietig", zei Real Madrid-speler Güler in een interview met het Turkse TRTSpor. "Het is ook beschamend. We bieden ons volk onze excuses aan. Misschien hebben we ze te veel hoop gegeven en dat konden we niet waarmaken."

"Ik weet niet hoe ik onze gevoelens moet beschrijven", vervolgde Güler. "We hebben gewoon gefaald. In toekomstige toernooien moeten we het beter doen. Met deze spelers, die bij grote clubs spelen, hadden we in die twee wedstrijden moeten scoren. We hebben ons best gedaan en veel kansen gecreëerd, maar het is ons niet gelukt."

'Schokkend'

Ook bondscoach Montella baalt van de uitschakeling. "Het is echt schokkend om na twee wedstrijden al uitgeschakeld te zijn", zei Montella. "We hebben niet gescoord, maar wel 65 keer op doel geschoten in twee wedstrijden. De spelers hebben alles gegeven. Misschien heeft de druk om na zo'n lange afwezigheid weer op een groot toernooi te spelen ons onbewust beïnvloed."

Turkije keerde dit jaar voor het eerst sinds 2002 weer terug op het WK voetbal. "We moeten er een gewoonte van maken om aan grote toernooien deel te nemen. Ik geloof dat het vanaf dat moment beter zal gaan", zei Montella.