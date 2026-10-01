OSLO (ANP/AFP) - De Noorse voetballer Erling Haaland heeft vliegmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd om "ongeoorloofd" gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn paardenstaart.

"De zaak draait om het ongeoorloofde gebruik door Norwegian van Haalands kenmerkende uiterlijke kenmerken bij de promotie van vliegtickets tijdens het wereldkampioenschap voetbal", aldus Haalands advocaat Thomas Hagen in een e-mail aan persbureau AFP.

Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales, waarin het met 2-1 verloor van Engeland. De luchtvaartmaatschappij plaatste destijds een fotomontage op sociale media, waarop een vliegtuig te zien is met een paardenstaart. "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien", luidde het bijschrift.

Norwegian bevestigde de ontvangst van een dagvaarding. "Net als bijna heel Noorwegen steunden wij het nationale elftal afgelopen zomer met enkele spontane berichten. Het is betreurenswaardig dat deze steun heeft geleid tot juridische stappen", aldus een woordvoerster.