Haaland met twee doelpunten aan basis van Noorse zege op Senegal

EAST RUTHERFORD (ANP) - Noorwegen gaat door na de zestiende finales van het WK voetbal. Het elftal van bondscoach Ståle Solbakken won in de nacht van maandag op dinsdag met 3-2 van Senegal. Aanvaller Erling Haaland was met twee doelpunten wederom belangrijk voor de ploeg.

Noorwegen won het eerste groepsduel met 4-1 van Irak en staat met 6 punten tweede in groep I. Frankrijk heeft evenveel punten, maar een beter doelsaldo. Senegal en Irak staan nog op 0 punten.

Haaland was wederom de grote man bij de Noren. De spits van Manchester City was in de 48e en in de 58e minuut trefzeker. Haaland schoot zijn derde doelpunt van dit WK binnen op aangeven van Martin Ødegaard en hij maakte zijn vierde doelpunt van dit toernooi na een assist van Patrick Berg.

Noorwegen was in de 43e minuut op 1-0 gekomen door een treffer van Marcus Holmgren Pedersen. De Senegalese Ismaïla Sarr scoorde in de 53e minuut tegen voor de Afrikanen: 2-1. En Sarr gaf Senegal in de blessuretijd van de tweede helft met zijn tweede doelpunt nog hoop op een gelijkspel, maar zover kwam het tot teleurstelling van de Senegalese aanhang in East Rutherford niet meer.

Noorwegen en Frankrijk spelen op vrijdag (21.00 uur Nederlandse tijd) in de laatste groepswedstrijd in Boston om winst van de groep. Senegal en Irak gaan op hetzelfde tijdstip in Toronto de onderlinge strijd aan voor de derde plaats, die mogelijk nog recht geeft op een plek bij de laatste 32.