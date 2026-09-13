Haaland schiet tien man Manchester City naar zege op United

MANCHESTER (ANP) - Manchester City heeft de stadsderby tegen Manchester United met 1-0 gewonnen. Erling Haaland maakte op Old Trafford in de 60e minuut de winnende goal. Manchester City speelde driekwart van de wedstrijd met tien man. Phil Foden werd al in de 23e minuut van het veld gestuurd met een rode kaart na een trap in de buik van Bruno Fernandes.

Met de overwinning behoudt Manchester City de maximale score in de Premier League met 12 punten uit vier wedstrijden. De ploeg van trainer Enzo Maresca is geen koploper, want Arsenal heeft ook de perfecte score, maar met een beter doelsaldo.

United wist het overtal niet uit te buiten. Marcus Rashford en Kobbie Mainoo waren dicht bij een treffer. De goal van Haaland werd aanvankelijk afgekeurd om buitenspel, maar de VAR greep in en constateerde dat de Noorse spits een geldig doelpunt had gemaakt.