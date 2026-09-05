ALGIERS (ANP/AFP) - Anis Hadj Moussa van Feyenoord en Ramiz Zerrouki van FC Twente krijgen bij de Algerijnse voetbalploeg Brahim Hemdani als nieuwe bondscoach. De voormalige aanvoerder van Olympique Marseille is de opvolger van Vladimir Petković, meldt de staatsomroep van Algerije.

Onder leiding van Petković strandde Algerije afgelopen zomer op het WK in de zestiende finales tegen Zwitserland (0-2). Daarop werd het contract van de 63-jarige Bosniër ontbonden.

De 48-jarige Algerijn Hemdani voetbalde van 2001 tot 2005 voor Olympique Marseille en van 2005 tot 2010 voor de Rangers in Schotland. Hij speelde twee interlands. Hemdani was trainer van Algerije onder 21.