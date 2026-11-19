VELSEN (ANP) - Peter Hofstede (59) gaat per direct verder als technisch directeur van Telstar. Hofstede was tot voor kort technisch manager en heeft zijn contract verlengd tot en met het einde van het seizoen 2028/2029, meldt de voetbalclub uit Velsen.

In zijn nieuwe functie wordt Hofstede onder meer verantwoordelijk voor het technische beleid. "Met deze verlenging zorgen we voor rust en continuïteit binnen de club. Nu onze voetbalorganisatie groeit, is dit een logisch moment om met een technisch directeur te gaan werken", legt algemeen directeur Leon Annokkée uit op de clubsite. "De afgelopen jaren hebben we als club grote stappen gezet en sportief veel bereikt. Peter heeft daar een groot aandeel in gehad. Hij heeft het maximale uit de beschikbare middelen gehaald."

De oud-prof is sinds 2022 werkzaam bij de huidige nummer 16 van de Eredivisie en had eerder technische functies bij ADO Den Haag en De Graafschap.

Telstar promoveerde in 2025 na 47 jaar naar de Eredivisie en eindigde het afgelopen seizoen als veertiende.