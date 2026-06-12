Hoofdrol Feyenoorder Hwang bij winst van Zuid-Korea op Tsjechië

GUADALAJARA (ANP) - Zuid-Korea heeft het groepsduel in de Mexicaanse stad Guadalajara met 2-1 gewonnen van Tsjechië. De Feyenoorder In-beom Hwang maakte een doelpunt voor Zuid-Korea en gaf een assist. De eerste wedstrijd in groep A vond donderdag plaats in het Mexico City Stadium. Gastland Mexico versloeg Zuid-Afrika in de openingswedstrijd van het WK met 2-0 en gaat aan de leiding.

Zuid-Korea en Tsjechië begonnen vrijdagochtend (04.00 uur Nederlandse tijd) aan de eerste van in totaal vier WK-wedstrijden in het Guadalajara Stadium. De stad kwam eerder dit jaar nog in het nieuws door een golf van geweld nadat het leger drugsbaron Nemesio 'El Mencho' Oseguera had gedood. De rust keerde in aanloop naar het WK weer grotendeels terug.

Zuid-Korea, met de Feyenoorder Hwang op het middenveld, trof de Tsjechen met PSV-doelman Matěj Kovář. De enige grote kans in de eerste helft was voor Zuid-Korea. Kovář bracht na twaalf minuten redding op een schot van Kang-in Lee.

Aan het begin van de tweede helft redde Kovář knap op schoten van Hwang en Heung-min Son. De Tsjechen kwamen in de 59e minuut tegen de verhoudingen in op 1-0. Ladislav Krejčí kopte raak uit een verre ingooi van Vladimír Coufal. Zuid-Korea kwam verdiend terug. Hwang maakte in de 67e minuut na een knappe actie de gelijkmaker met een lobje. En Hyeon-gyu Oh tikte tien minuten voor tijd de winnende treffer binnen uit een assist van Hwang. De uitblinker van Feyenoord werd zes minuten voor tijd onder applaus van de Zuid-Koreaanse fans gewisseld.