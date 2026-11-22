TURIJN (ANP) - Juventus heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie een ruime overwinning behaald op Venezia. Het elftal van trainer Luciano Spalletti was in Turijn met 4-0 te sterk. Bij rust was het nog 0-0.

Oranje-international Teun Koopmeiners had een basisplaats bij Juventus en nam na een uur spelen de tweede treffer voor zijn rekening. De oud-speler van AZ werd op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld en kon ongehinderd met links schieten. De overige drie doelpunten kwamen op naam van Nick Woltemade, Juan Cabal en Randal Kolo Muani (strafschop).

Juventus staat voorlopig op de zesde plaats met 21 punten uit twaalf wedstrijden. Koploper Lazio heeft 32 punten.