Internationals Oranje vermaken zich na training met hun kinderen

DALLAS (ANP) - De spelers van het Nederlands elftal hebben zich na de training van maandag in Dallas vermaakt met hun familie, partners en kinderen. Nadat bondscoach Ronald Koeman klaar was met zijn oefensessie op de Southern Methodist University, renden de kinderen van de internationals het veld op om een balletje te trappen met hun vaders.

Onder anderen aanvoerder Virgil van Dijk, Denzel Dumfries en Donyell Malen vermaakten zich op het veld ongeveer een half uur lang met hun kinderen. Andere internationals bezochten op de tribune hun partner of ouders of ander familielid.

De KNVB organiseert bij WK's en EK's altijd een of meerdere familiedagen, zodat de internationals hun partners, kinderen en familie niet wekenlang hoeven te missen.

Bondscoach Ronald Koeman gaf zijn spelers na de wedstrijd van zondag tegen Japan (2-2) vrijaf en maandagmiddag mogen ze ook met hun familie doorbrengen. Oranje vliegt maandagavond (Amerikaanse tijd) van Dallas naar Kansas City, waar de voorbereiding op het duel van zaterdag met Zweden in Houston verdergaat.