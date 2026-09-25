Invallers helpen Curaçao aan miraculeuze zege bij Costa Rica: 3-4

SAN JOSÉ (ANP) - Curaçao is de Nations League begonnen met een miraculeuze overwinning bij Costa Rica. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat draaide dankzij drie invallers in het laatste halfuur een achterstand van drie doelpunten om in een 4-3-zege.

Orlando Sinclair tekende in San José al in de derde minuut voor de openingstreffer van Costa Rica, waarna Carlos Mora voor rust nog twee keer scoorde: 3-0. Advocaat bracht in de 57e minuut Kenji Gorré, Tahith Chong en Jordi Paulina en de wissels betaalden zich meteen uit. Op aangeven van Paulina zetten Gorré en Chong de stand al snel op 3-2. Gorré maakte met zijn tweede doelpunt de gelijkmaker, voordat Paulina in de 83e minuut de winnende treffer maakte: 3-4.

Curaçao speelt in de komende periode nog tegen Nicaragua en twee keer tegen Trinidad & Tobago. Advocaat (78) verlengde eerder deze maand zijn contract bij WK-ganger Curaçao tot de zomer van 2027.