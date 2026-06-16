Iran voelt zich 'meest onderdrukte team' op WK voetbal

INGLEWOOD (ANP/RTR/AFP) - Iran is volgens bondscoach Amir Ghalenoei "het meest onderdrukte team" op het WK voetbal. De aanloop verliep al moeizaam doordat de visumaanvraag voor de Verenigde Staten lang duurde. Daar kwam maandag bij dat het team pas op het laatste moment hoorde dat het direct na het eerste duel met Nieuw-Zeeland in Los Angeles (2-2) terug moest reizen naar het basiskamp in Mexico.

Eerst zou de ploeg volgens Ghalenoei pas dinsdag terugreizen, om eerst nog te kunnen bijkomen. "Maar opnieuw hebben ze ons dat niet toegestaan. Ze maken de situatie steeds moeilijker en stellen ons voor steeds meer hindernissen, maar we laten ons hierdoor niet weerhouden", zei Ghalenoei.

Daar sloot aanvoerder Mehdi Taremi zich bij aan. "We voelen weinig steun. De FIFA had het beter kunnen doen. Voorzitter Gianni Infantino heeft ons in de kleedkamers bezocht. Hij wil wel helpen, maar vertelde ons dat 'andere problemen hem in de weg staan', zonder daarbij de Amerikaanse regering direct te noemen."