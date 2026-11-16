BUENOS AIRES (ANP/DPA) - Een jonge Argentijnse amateurvoetballer is overleden aan de gevolgen van een hoofdblessure. Dat heeft zijn club, Fútbol Club Ezeiza, in een verklaring bekendgemaakt.

De in 2008 geboren Abel Núñez, die uit de jeugdopleiding van de club komt, liep volgens Argentijnse media tijdens een zaalvoetbalwedstrijd een hoofdblessure op en zakte ineen. Hij werd ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar een operatie nodig was. De artsen konden hem niet redden.

"Met diep verdriet en immense droefheid nemen we afscheid van een jonge man die zijn hele leven nog voor zich had en die vandaag een onbeschrijflijke leegte achterlaat", aldus de club.

Eerder deze maand overleed de Spaanse voetballer Jesús de Miguel van Tenerife nadat hij tijdens een competitiewedstrijd in botsing was gekomen met Jesús Owono, de doelman van Andorra.