BERLIJN (ANP) - Bondscoach Jürgen Klopp kan zich geen betere spelers wensen dan de internationals van de Duitse nationale voetbalploeg. "Afgelopen zomer leek het er nog op dat de nieuwe bondscoach zich een ongeluk zou moeten drinken, alleen al om naar het Duitse nationale elftal te kunnen kijken", zei hij na een eclatante zege op Oranje in het laatste groepsduel in de Nations League (5-0). "Maar sinds ik ben begonnen hier, is het liefde op het eerste gezicht. Mijn spelers hebben een geweldig karakter."

Klopp liet zijn spelers het Nederlands elftal vroeg onder druk zetten. Zonder de geblesseerde Virgil van Dijk en Frenkie de Jong moest Oranje de bal vaak ver naar voren schieten. In de tweede helft zag de opvolger van Julian Nagelsmann de tegenstander helemaal instorten. Met dank aan vijf doelpunten plaatsten de Duitsers zich als groepswinnaar voor de kwartfinales.

"Ik kijk nu al uit naar die wedstrijden", zei Klopp, die vrijdag tijdens een loting met zijn ploeg mogelijk wordt gekoppeld aan Spanje of België. "Natuurlijk is het onzin om te beweren dat we al onze problemen al hebben opgelost. Maar als deze uiterst getalenteerde spelers op volle toeren draaien, is het geen pretje om tegen ons te spelen. De jongens verbazen zichzelf zelfs."