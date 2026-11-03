BARCELONA (ANP) - Frenkie de Jong heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn voetbalcarrière. De international van Oranje speelde tegen Aston Villa in de Champions League zijn driehonderdste wedstrijd in het shirt van FC Barcelona. Coach Hansi Flick liet de middenvelder in de 70e minuut invallen in Camp Nou voor Pedri. FC Barcelona leidde op dat moment met 3-0.

De Jong was al de Nederlandse voetballer met de meeste wedstrijden voor de Catalaanse club. Afgelopen april speelde hij voor de 293e keer in het shirt van Barça en passeerde hij Phillip Cocu, die 292 keer uitkwam voor Barcelona.

"Nu ik wat langer voetbal en wat ouder word, sta ik meer bij dit soort momenten stil", zei de 29-jarige De Jong eerder over de mijlpaal in een interview met de NOS. "Net als toen ik de Nederlander met de meeste duels voor Barcelona werd. Dat maakt me trots."