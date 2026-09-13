Juventus verliest in aanloop naar Europees duel met NEC

SASSUOLO (ANP) - Juventus heeft in aanloop naar het Europa League-duel tegen NEC verloren in de Italiaanse competitie. Op bezoek bij Sassuolo ging de club uit Turijn met 3-2 onderuit. NEC begint donderdag om 21.00 uur aan de Europa League met een uitwedstrijd tegen Juventus.

Juventus kwam twee keer op achterstand, maar Edon Zhegrova wist twee keer gelijk te maken. In de vierde minuut van de blessuretijd maakte Vasilije Adžić het winnende doelpunt voor Sassuolo. Na vier wedstrijden heeft Juventus 7 punten en staat het voorlopig achtste.

NEC kende zelf ook geen goede generale repetitie voor de Europa League. Zaterdag verloren de Nijmegenaren op bezoek bij SC Cambuur met 3-0. NEC, dat vorig jaar verrassend derde werd, staat voorlopig tiende met 7 punten uit zes wedstrijden.