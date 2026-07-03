MIAMI GARDENS (ANP) - Kaapverdië begint met de drie geboren Rotterdammers Sidny Lopes Cabral, Deroy Duarte en Laros Duarte in Miami Gardens aan de zestiende finales op het WK tegen Argentinië. Bondscoach Pedro Leitão Brito verwees de eveneens uit Nederland afkomstige Dailon Livramento, Garry Rodrigues en Jamiro Monteiro naar de reservebank.

Het is de eerste keer dat Kaapverdië aan het WK meedoet. De Afrikanen gingen na drie gelijke spelen in de groepsfase door naar de laatste 32.

Bij Argentinië begint Lionel Messi weer in de basis. Hij is met negentien doelpunten topscorer aller tijden van de Argentijnen. Argentinië verdedigt op het WK de wereldtitel die het land in 2022 in Qatar veroverde.