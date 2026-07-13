ATLANTA (ANP/DPA) - Harry Kane begrijpt dat bondscoach Thomas Tuchel beter voetbal van de Engelse ploeg verwacht in de halve finale tegen Argentinië. "Hij wil het beste uit ons halen en we weten zelf ook dat we een nog hoger niveau kunnen halen. We hebben dat nog te weinig laten zien, tegen Noorwegen was dat bij vlagen", zei de Engelse spits in aanloop naar het duel in Atlanta op woensdag.

Kane verdedigde daarmee Tuchel, die na de zege op Noorwegen (2-1 in de verlenging) kritisch was op het spel van de Engelse ploeg. Dat was slordig en zat vol technische fouten; Engeland had geluk gehad, vond de Duitse bondscoach.

Jude Bellingham, die twee keer scoorde tegen de Noren, diende zijn coach van een opvallende repliek voor de tv-camera's. "Hij weet waarschijnlijk niet hoe het is om onder deze omstandigheden te spelen tegen spelers als Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa en Alexander Sørloth. Soms moet je op een lelijke manier winnen, en dat is wat we hebben gedaan."