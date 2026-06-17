Kane helpt Engeland met twee treffers aan WK-zege op Kroatië

ARLINGTON (ANP) - Engeland is het WK voetbal begonnen met een 4-2-overwinning op Kroatië. De Engelse spits Harry Kane scoorde twee keer in het enerverende duel in Dallas Stadium en bracht zijn totale WK-productie op tien doelpunten.

De twee goals van Kane vielen in de productieve eerste helft, waarin ook twee doelpunten van Kroatië vielen. Martin Baturina en Petar Musa scoorden.

De ploegen gingen rusten bij een 2-2-stand, maar al in de eerste minuut van de tweede helft zette vedette Jude Bellingham Engeland op 3-2. Invaller Marcus Rashford maakte er tegen het einde van de wedstrijd een veilige 4-2 van.

Kroatië eindigde op het vorige WK in 2022 als derde en verloor op het WK van 2018 de finale van Frankrijk. Engeland kwalificeerde zich voor dit WK met een perfecte score van acht overwinningen.