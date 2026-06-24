Kansas City klaar voor Oranjemars met 25.000 deelnemers

KANSAS CITY (ANP) - Kansas City maakt zich op voor de 'Orange Army'. Lokale media voorspellen dat donderdag zo'n 25.000 mensen deelnemen aan de Oranjemars voor de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië op het WK.

De inwoners van de kleinste speelstad van het WK hebben het al weken over het Oranjefeest. De oranje dubbeldekker die voor de stoet rijdt is 'iconic' en de Nederlandse fans zijn 'amazing.'

Burgemeester Quinton Lucas is blij met het Nederlands elftal in zijn stad, vertelt hij vlak voor een etentje met de top van de KNVB. Hij poseert lachend voor fotografen en cameraploegen als hij van voorzitter Frank Paauw van de voetbalbond een replica van een vaantje van de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië krijgt.

Vooral Amerikanen

Lucas is Democraat en geniet ervan dat het sinds de openingswedstrijd niet alleen gaat over de gevolgen van het beleid van de Republikeinse president Donald Trump. "Gelukkig laten we ook de mooie dingen van de Verenigde Staten zien", zegt hij. "We hebben heel veel gastvrije mensen die openstaan voor alle culturen in ons land. Voetbal verbroedert, zo zien we op het WK waar fans uit alle landen feestvieren. Jullie supporters zijn geweldig."

Gek genoeg bestaat het Oranjelegioen op het WK vooral uit Amerikanen, van wie sommigen Nederlandse voorouders hebben. De wedstrijden tegen Japan en Zweden trokken zo'n 5000 fans met een Nederlands paspoort. Toch kleurden het Dallas Stadium en het Houston Stadium oranje door enthousiaste Amerikanen. "Het mooiste vind ik dat onze spelers daar zoveel kracht uithalen", zegt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. "Het geeft hen veel motivatie."

'Iets vrolijks'

Het is geen toeval dat zeker 75 procent van de toeschouwers Oranje steunde in de wedstrijden tegen Japan en Zweden. "We hebben na de loting snel contact gezocht met de lokale autoriteiten", vertelt Van Leeuwen. "Ze waren meteen enthousiast over Oranje in hun stad. Onze fans hebben iets vrolijks. Veel Amerikanen hebben zin in een feestje en willen van 'links naar rechts' dansen. Zeker na de beelden van Dallas en Houston."

Van Leeuwen weet dat veel speelsteden hopen dat het Nederlands elftal er in de knock-outfase komt spelen. Oranje voetbalt in de zestiende finales in Monterrey als het de groep wint. "Ook daar kijken ze uit naar ons. Ik hoorde dat een gouverneur al 200.000 oranjeshirts heeft besteld. Mexicanen zijn die zogenaamde 'schwalbe' van Arjen Robben niet vergeten, maar ze hebben ons wel vergeven. Daarom lopen ze met foto's van Robben mee in onze Oranjemars."