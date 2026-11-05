MALABO (ANP) - Jesus Owono ontbreekt in de selectie van Equatoriaal-Guinea voor de komende kwalificatieduels met Zimbabwe voor de Afrika Cup. De 25-jarige doelman van FC Andorra kwam maandag hard in botsing met Jesús de Miguel. De spits van CD Tenerife overleed dinsdag in een ziekenhuis.

De voetbalbond van Equatoriaal-Guinea steunt Owono en meldt in een verklaring dat de doelman in een periode van diepe rouw zit. Equatoriaal-Guinea speelt op 12 november een thuiswedstrijd tegen Zimbabwe. Vier dagen later is de return.

Owono reageerde woensdag op de noodlottige botsing. "Dit zijn de moeilijkste dagen van mijn leven", aldus Owono. "Ik kan lastig woorden vinden en vind het heel moeilijk om te verwerken wat er is gebeurd. Ik weet dat er veel vragen zijn en ik ben bereid om alles wat er komt tegemoet te treden met het meeste respect. Maar op dit moment kan ik eerlijk gezegd aan niets anders denken dan aan Jesús en de pijn die we voelen. Rust zacht, Jesús."