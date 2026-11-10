ZEIST (ANP) - Voor het eerst sinds zijn gemiste strafschop tegen Marokko op het WK is Justin Kluivert weer bij het Nederlands elftal. "Die penalty heeft wel even aan me geknaagd", vertelt de 27-jarige aanvallende middenvelder vlak voor de eerste training van de nationale ploeg voor de beslissende groepsduels met Griekenland en Duitsland in de Nations League. "Ik deed eigenlijk bijna alles goed, maar die bal belandt op de paal. Zo had ik me het WK niet voorgesteld."

Voor Oranje was het WK na de zestiende finales voorbij door missers van Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville vanaf 11 meter. Het drietal ontving zo veel beledigende en racistische reacties op sociale media, dat de KNVB besloot aangifte te doen. "Ik zag wel minder leuke dingen voorbijkomen", vertelt Kluivert. "Maar ik stoor me daar niet echt aan. De meeste fans zijn gelukkig niet zo. Het heeft geen zin om daar erg mee bezig te zijn. Dan had ik hier nu niet gestaan. Dat merkte ik al in mijn tijd bij Ajax."