Knieblessure De Jong blijkt ernstiger dan artsen Oranje dachten

BARCELONA (ANP) - Frenkie de Jong stelt in een verklaring op Instagram dat zijn knieblessure op het WK "ernstiger was dan gedacht". De middenvelder van FC Barcelona speelde door met de kwetsuur omdat hij na informatie van de artsen van Oranje in de veronderstelling was dat het niet kon verergeren.

De Jong wil via zijn sociale media opheldering geven over zijn blessure. Volgens hem zijn er onjuiste berichten verspreid in de media. "Normaal gesproken schenk ik niet veel aandacht aan wat er gezegd en geschreven wordt over mij", stelt hij. "Maar de laatste tijd wordt er veel gespeculeerd over mijn blessure en mijn situatie bij Barça. Ik vind het lastig om te zien dat mensen mijn relatie met de club en mijn toewijding in twijfel trekken door valse berichtgeving. Voetbal is alles voor me en ik heb altijd alles gegeven voor FC Barcelona en voor Oranje, daarom wil ik voor één keer uitleggen wat er is gebeurd."

Volgens De Jong zeiden de artsen van Oranje dat hij slechts "een kleine blessure" had opgelopen. "Na de eerste onderzoeken vertelden de artsen mij dat het om een lichte blessure ging en dat deze niet erger zou worden als ik bleef spelen. De enige uitdaging was dat ik met pijn moest spelen. Maar dat heb ik gedurende mijn hele carrière gedaan, omdat ik op die manier iets kon betekenen voor zowel mijn club als mijn land."

De Jong zegt zijn vakantie te hebben onderbroken om zich in Barcelona verder te laten onderzoeken. De Jong: "Daar bleek dat de blessure toch ernstiger was dan aanvankelijk werd gedacht. Gelukkig is een operatie op dit moment niet nodig en ben ik nu volledig gefocust op mijn herstel en op een zo snel mogelijke terugkeer op het veld."