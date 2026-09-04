KNVB gaat niet in op FIFA-beschuldiging van 'lastercampagne' UEFA

ZEIST (ANP) - De KNVB gaat op dit moment niet in op vragen over de beschuldiging vanuit de FIFA van een "lastercampagne" door de UEFA. Dat laat een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond vrijdag weten aan het ANP. Donderdagavond berichtte persbureau Reuters over een gerechtelijk document waaruit zou blijken dat de FIFA de Europese voetbalbond beschuldigt van het voeren van een lastercampagne tegen de FIFA en haar leiderschap.

"Het is een juridisch geschil en daar gaan wij ons niet over uiten op dit moment", aldus de KNVB.

De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen FIFA-voorzitter Infantino voor te bereiden. Dit naar aanleiding van het inmiddels ingetrokken plan rond FIFA Forward Enterprise, een bedrijf dat een deel van de WK-rechten zou gaan verkopen in aandelen.

De KNVB heeft een prominente rol ingenomen in het verzet tegen het leiderschap van Infantino. De bond heeft opgeroepen tot een top over de toekomst van de wereldvoetbalbond in Amsterdam.