KNVB in afwachting van toelichting FIFA over zaak-Balogun

ZEIST (ANP) - De KNVB is in afwachting van een toelichting van de FIFA over de zaak-Balogun. Dat heeft de voetbalbond aan het ANP laten weten naar aanleiding van een klacht die door de Noorse voetbalbond is ingediend tegen de wereldvoetbalbond. Volgens een woordvoerder van de KNVB heeft de bond al eerder om opheldering gevraagd. "Daarvan wachten we de uitkomst af", aldus de KNVB.

De Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun kreeg in de zestiende finales van het WK voetbal tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij voorzitter Gianni Infantino werd de automatische schorsing van Balogun van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf, waardoor hij kon meedoen tegen België. Infantino ontkende de invloed van Trump. De kritiek over de zaak bleef ook doorgaan na de uitschakeling van de VS door België in de achtste finales van het WK.

De Noorse voetbalbond dient een officiële klacht in rond de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Dat kondigde Lise Klaveness, voorzitter van de Noorse bond NFF, aan in een interview in de Britse krant The Times. "Degene die zo'n regel overtreedt, begeeft zich op een gevaarlijke weg en brengt de gehele sport in gevaar", zei de 45-jarige Klaveness in het interview.

Klaveness bekritiseerde FIFA-functionarissen die de zaak volgens haar in de doofpot willen stoppen. De KNVB gaat niet zover. "We hebben via de media kennisgenomen van de klacht die de Noorse voetbalbond heeft ingediend. We begrijpen de vragen van de Noorse voetbalbond", stelde de KNVB. "Die vragen hebben we zelf ook gesteld. Al hebben wij dat niet in de vorm van een klacht gedaan."