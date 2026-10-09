ZEIST (ANP) - De KNVB heeft de jonge veldbetreder tijdens de interland tussen Nederland en Duitsland (1-1) van vorige maand een landelijk stadionverbod van vijf jaar opgelegd. Ook kreeg de 13-jarige jongen de bijbehorende geldboete van 100 euro voor een minderjarige, liet de KNVB vrijdag weten.

"Op het veld wordt topsport bedreven en de spelers moeten dit veilig en ongehinderd kunnen doen. Daarom is het betreden van het veld door bezoekers streng verboden. Dit staat op meerdere plaatsen in het stadion aangegeven", verklaarde een woordvoerder van de KNVB. "De consequentie van het overtreden van deze belangrijke regel staat vooraf al vast in de Richtlijn termijn stadionverboden 2026/'27."

De KNVB is van plan om eventuele schade door de veldbetreding, zoals een mogelijke sanctie van de UEFA, civielrechtelijk te verhalen op de wettelijke vertegenwoordigers van de jongen, meldde de bond.