ZEIST (ANP) - De KNVB schaart zich achter de reactie van de UEFA, die vindt dat "de FIFA een rode lijn heeft overschreden" met het opheffen van de schorsing van de Amerikaan Folarin Balogun. Dat laat de Nederlandse voetbalbond weten.

Balogun zou door een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina automatisch voor minimaal één duel worden geschorst en daardoor de achtste finale tegen België op het WK missen. Maar die straf is omgezet in een voorwaardelijke schorsing.

Infantino en Trump bevestigden maandag dat ze met elkaar hebben gebeld over de rode kaart van Balogun. De Zwitser zegt dat hij Trump heeft verteld dat de disciplinaire commissie van de wereldvoetbalbond "onafhankelijk" opereert.