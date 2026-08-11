ZEIST (ANP) - De KNVB heeft vooralsnog "een beperkt aantal signalen" ontvangen van verenigingen en gemeenten over de aanhoudende droogte. Dat meldt de voetbalbond dinsdag aan het ANP. De bespeelbaarheid en kwaliteit van natuurgrasvelden en de mogelijkheden om deze voldoende te besproeien worden het meest als probleem genoemd, stelt de KNVB.

"De aanhoudende droogte, in combinatie met sproeiverboden die steeds meer waterschappen instellen, kan deze situatie verder onder druk zetten", ziet de KNVB.

Desondanks zegt de bond geen signalen te krijgen dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen op grote schaal anders verloopt dan in voorgaande jaren.

'Impact kan toenemen'

De KNVB zegt verder de ontwikkelingen nauwgezet te volgen, "omdat de impact kan toenemen als de droogte aanhoudt en competities en toernooien op grotere schaal van start gaan".

Veel competities van de KNVB beginnen pas over een paar weken.

Hinder door droogte

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen deed navraag onder de ongeveer 1400 aangesloten clubs. 116 verenigingen meldden zich, waarvan ruim 60 procent aangaf problemen te ervaren door de droogte of die op korte termijn te verwachten. Ruim de helft houdt rekening met hinder bij de start van het nieuwe voetbalseizoen. De BAV benadrukt dat het niet om een representatieve steekproef gaat.

Eredivisieclub ADO Den Haag mag door een regionaal sproeiverbod geen oppervlaktewater gebruiken om de velden te besproeien. Daarom gebruikt de club kraanwater. Dit gaat volgens de club tot nu toe goed, er zijn nog geen zorgen over de kwaliteit van de velden.