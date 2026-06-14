Koeman vindt dat Malen voorlopig het vertrouwen verdient

ARLINGTON (ANP) - Ronald Koeman vindt dat Donyell Malen bij het Nederlands elftal voorlopig het vertrouwen verdient. Dat zei de bondscoach kort voor het begin van de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Japan bij de NOS.

Koeman liet een dag eerder op een persconferentie nog in het midden of Malen of Memphis Depay als spits zou beginnen. "Soms maak je wel eens een opmerking om anderen misschien wel te laten twijfelen. Memphis is bijna 100 procent, maar ik vond het nog niet oké om hem te laten starten. Donyell krijgt het vertrouwen en mag het vanavond doen", aldus Koeman.

Malen startte in de twee oefenduels met Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1) in de basis, maar scoorde niet. "Eén is kansen creëren, twee is maken", vervolgde Koeman. "Normaal gesproken maken deze spelers makkelijk doelpunten, dus ik heb er niet wakker van gelegen dat het twee wedstrijden niet lukt. Maar als het nog langer niet lukt, wordt het wel een vraagstuk."