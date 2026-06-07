WHITE PLAINS (ANP) - Bondscoach Ronald Koeman vindt het soms lastig dat hij nu op grote afstand leeft van zijn vrouw Bartina, die aan chronische borstkanker lijdt. "Soms is het best moeilijk omdat ze iedere week behandelingen heeft", zei hij op een persconferentie voor de oefeninterland van maandag tegen Oezbekistan. "Dat is ook de reden dat ze nu deze kant niet op komt. Daar heb je contact over, dat is voor haar soms ook moeilijk."

"Maar voetbal is wel een uitlaatklep om over andere dingen na te denken", vervolgde Koeman. "We hopen dat de behandelingen blijven aanslaan en wachten af hoe lang dat zo blijft. Ze heeft iedere woensdag een behandeling en daarna voelt ze zich soms een paar dagen slecht. Daar praat je dan over. Maar helaas leef ik nu mee op afstand. Daar hebben we ook over gesproken en voor gekozen. Als we de finale halen, dan mag ze misschien een behandeling overslaan. Dat zou het ultieme zijn."