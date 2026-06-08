NEW YORK (ANP) - Ronald Koeman zag het Nederlands elftal in de laatste oefeninterland voor het WK tegen Oezbekistan (2-1) dezelfde fouten maken als woensdag tijdens de verloren oefeninterland tegen Algerije (0-1). "We creëren veel kansen, maar scoren in twee duels slechts twee keer met een strafschop", zei hij aan de rand van het veld in een leeg Icahn Stadium in New York.

"In deze twee duels hadden we minimaal drie velddoelpunten moeten maken", vervolgde Koeman. "Op deze manier gaan we niet ver komen op het WK. Vandaag hadden we in de eerste helft al drie grote kansen. Summerville die de bal verkeerd meenam, Malen met die kans voor het doel en Reijnders met die kopbal. We creëren dus wel de kansen, maar hebben moeite om doelpunten te maken."

Koeman wilde het gebrek aan scherpte bij zijn ploeg verder niet te groot maken vlak voor het eerste duel van zondag met Japan op het WK. "Het positieve is dat je in ieder geval kansen creëert", zei hij. "Als dat niet gebeurt, is het pas echt een hoofdpijndossier, maar dat is het nu dus niet. We hebben ook de kwaliteiten om te scoren, dat is alleen in de laatste twee oefenwedstrijden niet gebeurd."