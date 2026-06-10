KANSAS CITY (ANP) - Ronald Koeman weet met welke ploeg hij zondag aan het eerste WK-duel van het Nederlands elftal met Japan begint. "Als ik nu nog veel twijfels zou hebben, dan heb ik mijn huiswerk niet goed gedaan", zei de bondscoach op een persconferentie in Kansas City.

Oranje miste veel kansen in de laatste oefenduels met Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1). Maar het lijkt erop dat Koeman voorlopig vasthoudt aan een voorhoede met Donyell Malen, Cody Gakpo en Crysencio Summerville. Dat komt ook omdat Memphis Depay volgens de bondscoach niet 100 procent fit is. "Hij heeft wat blessures gehad dit seizoen. De laatste maanden heeft hij weinig gespeeld. Maar hij is terug. Elke dag komt hij dichter bij 100 procent fitheid. We hebben hem nodig. Hij is onze topscorer aller tijden."