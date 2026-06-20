Koningspaar, prinses en minister van Oranje naar The Blue Wave

KANSAS CITY (ANP) - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Ariane en minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) zijn in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig bij de tweede groepswedstrijd van Curaçao tegen Ecuador. De aftrap is om 02.00 uur (Nederlandse tijd).

Het viertal reisde direct na afloop van het duel tussen Nederland - Zweden vanuit Houston naar Kansas City. Volgens bondscoach Ronald Koeman had het koningspaar genoten van de 5-1-overwinning van Oranje.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zaten in het Houston Stadium met een oranje sjaal om de nek naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Op de televisiebeelden was te zien dat de koning en de voorzitter met elkaar in gesprek gingen.

Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. The Blue Wave, zoals het team van bondscoach Dick Advocaat wordt genoemd, hoopt tegen Ecuador te kunnen verrassen.